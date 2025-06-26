Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da yapılan görüşmeler barışa yönelik bir kapı aralamıştır. Sahada diplomasinin alanını daraltan gelişmelerin yaşandığının farkındayız ancak barış için küçük bir umut bile olsa onun peşinden gideriz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da yapılan görüşmeler barışa yönelik bir kapı aralamıştır. - Son Dakika
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