Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul merkezli başlayan ve zamanla genişleyen hırsızlık, haraç, rüşvet çarkının mali büyüklüğünün on milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul merkezli başlayan ve zamanla genişleyen hırsızlık, haraç, rüşvet çarkının mâlî büyüklüğünün on milyarlarca dolar... - Son Dakika
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