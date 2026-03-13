Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

13.03.2026 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 1. etabının temelini atacaklarını belirterek, "Ayrıca yapımı tamamlanan 16 hizmet binamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 1. etabının temelini atacaklarını belirterek, "Ayrıca yapımı tamamlanan 16 hizmet binamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımızın üniversitemize, İstanbul'umuza, öğrenci ve hocalarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın başında davetlileri selamladı.

Baharın habercisi bu güzel havada, Fatih'in emaneti aziz İstanbul'da davetlilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 16 milyon vatandaşımızın her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Törenimize teşrif ederek sevincimize ortak olan siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor; 'Hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum." dedi.

Katılımcıların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik eden Erdoğan, "Rahmet ve bereket halkasının dalga dalga yayıldığı bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri huzur ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini ve bu niyazımızı Cenabıallah'tan özellikle temenni ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, tıp tarihine çok önemli katkılar yapan hekim, ressam ve tezhip üstadı merhum Ahmet Süheyl Ünver'in bir yazısında, "Türkler bir ramazan medeniyeti kurmuşlardır ve onu İstanbul'da teksif etmişlerdir' dediğini aktararak, "Evet, bizler o ramazan medeniyetini burada sizlerle birlikte, işte bu tarihi mekanda çok yoğun bir şekilde yaşıyor ve hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mimari zenginliğiyle, tarihi derinliğiyle, beşeri ve kültürel çeşitliliğiyle, iki kıtanın bir Boğaz'da aşina olduğu bu eşsiz şehrin, "şehirlerin sultanı" aziz İstanbul'un havasını soluduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birazdan inşallah Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin 1. etabının temelini atacak, ayrıca yapımı tamamlanan 16 hizmet binamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımızın üniversitemize, İstanbul'umuza, öğrenci ve hocalarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum. Bu yapıların inşasında emeği geçen yüklenici firmalarımıza, işçi, memur ve mühendislerimize, bu eserlerde alın ve fikir teri bulunan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Finansman desteği sağlayan Çevre Bakanlığımıza, TOKİ'mize, Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aynı şekilde tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Projenin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yönetimini ve hocalarımızın her birini canıgönülden kutluyorum. Son olarak hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri, gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa, Politika, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
