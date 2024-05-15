Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da istişare toplantısı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle 7-8 Haziran tarihlerinde bir araya gelerek istişare toplantıları düzenleyecek. Toplantılar, Ankara'da gerçekleştirilecek ve milletvekillerinin görüş ve önerilerini paylaşmalarına olanak sağlayacak.
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15.05.2024 16:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da istişare toplantısı yapacak - Son Dakika
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