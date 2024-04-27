Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti. - İSTANBUL
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