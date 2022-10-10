Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her platformda olduğu gibi Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Avrupa Birliği'nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Sözlerine, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, her biri birer inanç azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğü oyunculara bu gururu yaşattıkları için şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

Son kabine toplantısından bugüne her zaman olduğu gibi yine ülkeye ve millete hizmet dolu günler ve haftalar geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, kendi alanında ülkenin yirminci Ankara'nın ikinci eseri Etlik Şehir Hastanesini 28 Eylül'de hizmete açtıklarını anımsattı.

Türkiye'nin marka kurumları arasında yer alan şehir hastanelerinin dünya çapında model alındığına dikkati çeken Erdoğan, Etlik'te hizmete açtıkları 4 binin üzerinde yatağa, bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye sahip en modern araçlarla teçhiz edilmiş şehir hastanenin bir kez daha başkente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, aynı gün yaptıkları Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda iç ve dış tehditleri değerlendirdiklerini belirterek, özellikle Yunanistan kullanılarak Türkiye'ye karşı sergilenen hasmane tutumlarla ilgili tavırlarını tekrar ilan ettiklerini hatırlattı.

Ülkenin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından TESK'in 29 Eylül'de yapılan olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla hasret giderme, hasbihal etme imkanı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "Her sabah dükkanını bismillah diyerek açan akşam da elhamdülillah diyerek kapatan esnaf ve sanatkarlarımızın her birinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım." dedi.

Aynı gün akşam, tarihin ve kuruluşun şehri İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı coğrafyalardan gelen sporcu, sanatçı ve kültür erbaplarıyla buluştuklarını anlatan Erdoğan, "İnsanlığın kadim birikiminin hafıza canlandırması olarak gördüğümüz bu oyunlar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin her birinin evlerine kültür elçilerimiz olarak döndüklerini inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayının son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin organizasyonuyla kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldiklerini, bu toplantıda ülkede uyguladıkları ekonomi programını ve küresel gelişmeleri kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Erdoğan, "İktisatçılarla yaptığımız sohbette gördük ki Türkiye üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreni vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, Gazi Meclisin Genel Kurulu'nda 27. Dönem'in son yasama yılının açılış konuşmasında ülkenin dününü, bugününü ve yarınını kucaklayan kapsamlı bir muhasebe yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Konuşmamızı, önümüzdeki dönemde ülkemizi Türkiye yüzyılı ile buluşturma sözünü vererek bitirmek suretiyle milletimizin tüm fertlerine de önemli bir mesaj ilettiğimize inanıyorum. Ekim ayının ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul'a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı ulaşımın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacak bu metro hattının bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, küresel ekonominin hem en kritik hem en sorunlu alanı olan finans sektörüyle ilgili önemli bir düzenleme olan Katılım Finans Strateji Belgesi'ni geçen pazartesi günü kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı. Erdoğan, yeni finansal mimari arayışlarının dünya çapında hız kazandığı bir dönemde katılım finans kurumlarının önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığını belirtti.

Başörtüsü düzenlemesi

Geçen çarşamba Meclis'te yaptıkları AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve tarihi bir çağrı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Esasen, geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında Meclis'te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir düzenleme var. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde, aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya gelerek coşkulu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Perşembe günü 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Prag'da yapılan zirvede Türkiye'yi temsil ettiklerini, zirve kapsamında gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa'nın geleceği, güvenliği ve refahı dahil küresel konuları ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan da Prag'da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini tekrar gözler önüne seriyor. Ülkemizin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü başta olmak üzere bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızca takdirle karşılandığını gördük. Her platformda olduğu gibi Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Avrupa Birliği'nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz."

(Sürecek)