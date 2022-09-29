Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

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