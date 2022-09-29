Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz."

29.09.2022 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarına talimatım var, o da nedir, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, gerekli desteği vereceksiniz." - Son Dakika
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