Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak"

"Millete kan kusturan tek parti faşizminin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik"

"Sorumsuz boykot çağrılarıyla, tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz"

" 28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse, bugün de medya kuruluşlarını şirketleri, firmaları isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin, kaybedecekler"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programında konuştu.