Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabük'te

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının hizmet odaklı çalıştığını belirtti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.