Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu\'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "2 ay kadar önce evinde oğlumla beraber ziyaretine gitmiştik. Onun her zamanki o nüktedan haliyle dertleştik. ve tabii ardından malum rahatsızlık vuku buldu. Şimdi de Hakk'a uğurluyoruz. Rabbimize, o yüce makama uğurluyoruz. Makamı ali olsun, rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bereketzade Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Cenazede Erdoğan da Yağcıoğlu'nun tabutuna omuz verdi. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gönderildi.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz, döneceğiz. Bereketzade Camii'nin çocukluğumuzdan itibaren cemaati olarak Kasım hocamızın, Kasım babamızın arkasında saf tutuğumuz zamanları hatırlıyorum. 2 ay kadar önce evinde oğlumla beraber ziyaretine gitmiştik. Onun her zamanki o nüktedan haliyle dertleştik. ve tabii ardından malum rahatsızlık vuku buldu. Şimdi de Hakk'a uğurluyoruz. Rabbimize, o yüce makama uğurluyoruz. Makamı ali olsun, rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Tabii Şeyh Şabani Veli Hazretleri'nin o dergahından nasibini almış ve yarın da defnedilecek yerde malum uzun süre türbedarlık yapmış Kasım efendi inanıyorum ki sizlerin de az önce şahadetleriyle inşallah o yüce makama ulaşacaktır, kavuşacaktır. On binlerce talebe yetiştiren Kasım hocamız, ömrünü tamamen bu işe vakfetmiş, gençlerin yetişmesine vakfetmiş ve bir ömür böyle tecelli etmiş. Makamı cennet olsun. Rabbim bizleri inşallah ebedi alemde o muazzam mükellef makamda birlikte haşru cem eylesin" dedi. - İSTANBUL