Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
1.08.2024 17:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?