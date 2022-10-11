Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

11.10.2022 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na riyaset edecek.

İlgili bakanların katılımıyla yarın düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek - Son Dakika

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