Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

12.10.2022 14:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika

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