Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşerek, Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti ve Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yardım konusunda her zaman hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Erdoğan, Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

17.05.2024 14:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika
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