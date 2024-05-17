Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?