Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kuruldu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kent uzlaşısı adı altına kirli bir ittifak kurdular. Bavul bavul dolarlar, eurolar. Bu paralar nereden geliyor nereye gidiyor. Hangi şirketler bunları paylaşıyor. Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin oylarını işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta eser, hizmet derdi yok. Seçmenin ne düşündüğünü merak eden kimse de yok. Sadece kirli pazarlıklar var." - DİYARBAKIR