Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.

03.05.2025 17:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz." - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve... - Son Dakika

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