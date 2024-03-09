Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kimse bize Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir tarım üretimi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, Silivri'nin tarım potansiyelini değerlendirmek için bakanlık olarak belediye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilerin bu desteklere ilgi göstermesini istedi.