Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kimse bize Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir tarım üretimi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, Silivri'nin tarım potansiyelini değerlendirmek için bakanlık olarak belediye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilerin bu desteklere ilgi göstermesini istedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla tutuklandı.
Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, kulak içi mini kulaklık, piller, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makineleri, kablolar, kredi kartları, e-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi. Yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi ve geçmiş sınavlar incelenmeye alındı.
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