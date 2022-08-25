Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" -"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek" -" Bize 'sakın ha' diyerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" -"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek" -" Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bunları dikkate almıyoruz" - Türkiye'ye, Türk milletine başka bir yol yok" -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı