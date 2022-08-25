Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın"

25.08.2022 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" -"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek" -" Bize 'sakın ha' diyerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz"

-"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek"

-" Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bunları dikkate almıyoruz"

- Türkiye'ye, Türk milletine başka bir yol yok"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Ahlat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" - Son Dakika
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