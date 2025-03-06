Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitap fuarını ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan eşlik etti. - ANKARA