Erdoğan: Kobani olayı devleti hedef alan siyasi isyan girişimiydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobani olaylarının bir protesto değil, doğrudan devleti hedef alan siyasi bir isyan girişimi olduğunu belirtti. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Erdoğan, Kobani olaylarının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını vurguladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
20.05.2024 16:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kobani olayı devleti hedef alan siyasi isyan girişimiydi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?