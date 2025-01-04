Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kuran-ı Kerim okudu
RİZE - Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusu Muhammet Karslı'nın taziyesinde Kuran-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile memleketi Rize'ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kuran-ı Kerim okudu.
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