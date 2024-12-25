Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kütüphaneler milletlerin asırlara sari hafızalarının yaşadığı, yaşatıldığı, muhafaza altına alındığı ilim ve kültür mahfilleridir"

"Prof. Dr. Gönül Tekin ve Prof. Dr. Günay Kut'a bilim kültür ödüllerimizi tebliğ ediyoruz"

"Edebiyat ödülünü bu yıl Sayın Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz"

"Bu yıl edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim kültürden sinema ve zanaatlara uzanan sekiz ayrı dalda ödül takdim ediyoruz"

"25 yılını Atatürk kitaplığına vakfeden, şimdilerde Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu Türkiye'nin ilk devlet kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürlük vazifesini yürüten Ramazan Minder'e kütüphanecilik ödülümüzü tevdi ediyoruz"

"Bu yılki zarafetler ödülümüzü Sayın Salih Balakbabalar'a takdim ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.