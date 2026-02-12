Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Erdoğan, Miçotakis'i resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşmeye geçildi. Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu sonrası anlaşmaların imza töreni yapıldı. Törenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısı esnasında Miçotakis'in burnunu silecek mendili koyacak yer bulamayınca önündeki dosyanın içine sıkıştırması dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.