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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum

05.02.2022 08:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalara yer verdi. İBB Başkanı olduğu zaman çok sevindiğini söyleyen İmamoğlu, "Biz gayet güzel Cumhurbaşkanı ile İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz diye düşündüm. Beni seviyor biliyorum. Ben de onu seviyorum." ifadesine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 yayınında Demokrasi Arenası programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

"BEN DE ONU SEVİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul sevdam" sözlerine atıfta bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Ben seçildiğimde sevinmiştim. Bak seçimden önce ne güzel konuştuk, anlaştık. Yirmi dakika yerine bir saat yirmi dakika sohbet ettik. Niye konuşmuyoruz? Bir akıl tutulmuşluğu var. Biz gayet güzel Cumhurbaşkanı ile İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz diye düşündüm. Cumhurbaşkanımızdan ben bunları duymak istemem. İstanbul'da Rize'de yine beni konuştular. Ukrayna'dan dönerken yine beni konuştular. Beni seviyor biliyorum. Ben de onu seviyorum" dedi.

"AYNI FARKLA KAZANMAK BENİ ÜZER"

Bir dahaki seçimde aynı farkla kazanmanın kendisinin üzeceğini belirten İBB Başkanı, "Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. Bugün İstanbul'da genç nüfusun büyük bir umutla bize nasıl sarıldığını yaşıyorum. Memleketin unutturulmak istenen bir sorun var o da ekonomi. Bunu unutturma çabası içinde Ekrem aşağı Ekrem yukarı." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum - Son Dakika
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