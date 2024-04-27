Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL