Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn\'ı resmi törenle karşıladı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Erdoğan ve Avn'ın tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avn, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Avn, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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