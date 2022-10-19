Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madencilerimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından burs verilecek ve eğitim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madencilerimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından burs verilecek ve eğitim masrafları karşılanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madencilerimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından burs verilecek ve eğitim masrafları karşılanacaktır. Kimsenin en küçük şüphesi olmasın, hayatını kaybeden madencilerimizin geride bıraktıkları aileleri devlete emanettir. Bunun siyasi istismarı olmaz, bu siyasi istismarı yapanları ben milletime havale ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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