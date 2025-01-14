CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Federal Mahkemesi Başkanı Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat ile Malezya Temyiz Mahkemesi Başkanı Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar Bin Abang Hashim'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Federal Mahkemesi Başkanı Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat ile Malezya Temyiz Mahkemesi Başkanı Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar Bin Abang Hashim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı yüksek mahkeme başkanlarını kabul etti - Son Dakika
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