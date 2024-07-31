Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti. - ANKARA