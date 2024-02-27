Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa\'da Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da sevgi gösterileriyle karşılandı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan Miting için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterinin indiği Manisa 19 Mayıs Stadından miting alanına kadar olan güzergahta Manisalıların sevgi gösterileri ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek miting için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Manisa 19 Mayıs Stadyumuna indi. Buradan otobüsle mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Güzergahta Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri tarafından kurulan mehter takımı ve Manisa Valiliği Manisa Lisesi Bandosu mini bir konser verdi. Otobüsten inen Cumhurbaşkanı Erdoğan miniklerden kurulu mehter takımını kutlayarak fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a burada Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da otobüsten halkı selamlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Miting alanı öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan atlı birlikler tarafından karşılandı.