Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri\'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
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