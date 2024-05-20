Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir"
-"Yeni anayasa ihtiyacımız var"
-"2002 yılanda yüzde 80 dışarı bağımlıyken, bugün neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz"
- "SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız"
-"Bayraktar akıncı TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi"
"Bayraktar AKINCI görevini başarıyla tamamladı"
-"AKINCI İran'da 7.5 saat arama yaptı"
-"Doğum istatisliği endişe verici"
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