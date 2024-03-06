Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Daima gönül dili ile açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah'ın izni ile kolaydır." - ELAZIĞ
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu sene yatırım teşviklerine 530 milyar lira destek vereceğiz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız, üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımı süren konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, evlerin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini ve depremzedelerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, köylerde çelik evler yapıldığını ve şehirlerde yerinde dönüşüm projelerinin açıklandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. Erdoğan, terörle mücadelede Elazığ'ın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu belirtti.
Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile tarihi alanlarda başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyor. Tarihi Üzüm Çarşısında başlatılan çalışmalar son bulurken, dükkanların anahtarları düzenlenen bir törenle hak sahiplerine teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın satışa sunacağı bilgisi üzerine 1.2 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda, boş ve dolu makaronlar, sigara, tabanca ve fişekler bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile görüşmek üzere Fildişi Sahili'ne gitti. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye'nin Afrika politikasını ve Türkiye-Fildişi Sahili ilişkilerini vurguladı.
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