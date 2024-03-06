Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Daima gönül dili ile açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah'ın izni ile kolaydır." - ELAZIĞ