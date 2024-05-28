Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz" -"Halka hizmet yolunda yönetim anlayışımız kadar denetim anlayışımızı da geliştirmekteyiz.

28.05.2024 22:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

-"Halka hizmet yolunda yönetim anlayışımız kadar denetim anlayışımızı da geliştirmekteyiz. Devlet geleneğimizde de teftiş her zaman önemsenmiştir"

-"Kamuda tasarrufun ön plana çıktığı günlerde Sayıştay'ın denetimleri daha da önem kazanmıştır. Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz"

-"Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız. Eş dost atamaları ile belediye kaynaklarının kişisel kullanıldığını görüyoruz"

-"Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir"

-"Kamu kaynağı kullanan her kurumu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Yüksek denetimin tüm unsurları ve metotlarına sahip oldu. Sayıştay'ı hak ettiği konuma biz getirdik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Roma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz' - Son Dakika

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