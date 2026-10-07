Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin ve mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin ve mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin ve mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur."
Kaynak: İHA