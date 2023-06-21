Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti - Son Dakika