Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti

21.06.2023 21:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
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İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti - Son Dakika
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