Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa'nın sonrasında ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.