Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.

Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar

Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.