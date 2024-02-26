Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.

26.02.2024 16:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi. - Son Dakika
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