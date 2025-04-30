Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin yaptığı gibi beleşçilerden olmadık"
" Kendilerinin içinde hiçbir şey olmayan boş çuval gibi ayakta durmalarının mümkün olmadığını görmek, kabullenmek istemezler"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin yaptığı gibi beleşçilerden olmadık' - Son Dakika
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