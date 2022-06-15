Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya 'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye 'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayi iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Finlandiya, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

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