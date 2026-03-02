Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü

02.03.2026 20:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomasiye önem verdiğini ve NATO Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı. Rutte ise NATO'nun müttefiklerin güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye'nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti" denildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Nato, Son Dakika

