Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi"ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi"ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (2)

28.06.2022 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi"ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı ile ikili görüşme yapmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı ile ikili görüşme yapmasının söz konu su olmadığını belirterek, "Bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler. Çekidüzen vermeleri halinde hangi düzeyde bu tür görüşmeler yapılır, yapılmaz onu planlar, yol haritamızı çizeriz." dedi.

Erdoğan, Madrid'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, zirvede yapacağı ikili görüşmeler ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin gündemine ilişkin soru üzerine, ABD ile en önemli görüşmenin F-16 meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hala masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor." diye konuştu.

Mart ayında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İstanbul'da yemekli bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, görüşmede "Bundan böyle artık görüşmelerimizi bire bir yapalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım" şeklinde mutabakat sağladıklarını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Aradan 2-3 hafta geçti, Amerika'ya gitti ve Senato'da yaptığı konuşmada saldırdığı yer neresi oldu? Yine Türkiye oldu. İşte F-16 meselesi vesaire bunlar gündeme getirildi. Artık biz bunların ne olduğunu, kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bize karşı biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı neresi oldu? Yunanistan oldu. Türkiye'den kaçanlar gerek Edirne'den gerek farklı yollardan hep nereyi tercih ettiler? Yunanistan'ı tercih ettiler. O dönemin başbakanıyla da görüştüm, 'Süratle biz gerekli müdahaleyi yapacağız' demesine rağmen bu teröristleri bunlar el bebek gül bebek beslediler, ondan sonra da Yunanistan üzerinden Avrupa'nın değişik ülkelerine uğurladılar. Bunları artık biz yutmuyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Şahsiyetli bir duruş göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir ve Türkiye'nin özellikle duruşundan biz taviz vermeyeceğiz ve aynı şekilde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

-"Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler"

Erdoğan, "Zirve marjında Yunanistan tarafından bir görüşme talebi gelmesi halinde yanıtınız ne olacak? Ankara- Atina hattındaki gerilimi zirve gündemine taşımayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil, bunu açıkladım. Sizler demek ki bizi iyi takip etmiyorsunuz. Bizim Yunanistan ile bu yıl olması gereken neyimiz vardı? Bir defa yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımız vardı. Ne dedim? Biz bunu kaldırdık. Artık Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik konsey diye bir toplantı yapılması mümkün değil, bitti o iş. Şimdi bunu bitirmiş bir lider kalkıp da Miçotakis'in oradaki talebine evet diyebilir mi? Hayır, bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler. Çekidüzen vermeleri halinde hangi düzeyde bu tür görüşmeler yapılır, yapılmaz onu ondan sonra planlar, yol haritamızı çizeriz."

İttifak bünyesinde "güney kanadına" ilişkin terörizm oturumu düzenleneceği hatırlatılarak, "Türkiye'nin bu bölgede rolü büyük ve sizin burada mesajınız neler olur?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada en önemli güç neresi? Türkiye. Türkiye gibi bir gücü NATO kaybetmeyi göze alabilir mi? Kolay değil 70 yıl ve NATO içinde Türkiye ilk 5'in içinde yer alan bir ülke, her yönüyle. Bu gücünü NATO için bugüne kadar istikrarlı bir şekilde kullanmıştır, hiç taviz vermeden. Şimdi bundan sonraki süreçte de bu tavizsiz yürüyüşümüzü aynı şekilde devam ettirme kararlılığındayız. Bugün de yine NATO Liderler Zirvesi'nde bugüne kadar yapılanlar, Türkiye'ye yapılanlara karşı, özellikle bu beşinci madde gündeme getirilmek suretiyle, peki siz bütün bu terörle mücadelede binlerce tır araç, gereç, silah, Türkiye'deki özellikle güneyde veya Türkiye içindeki bu teröristlere bunlar verildiği halde acaba NATO burada ne yaptı? En ufak bir müdahale bunlara karşı yaptı mı? NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika. Tırlar dolusu silahlar Amerika'dan geldi. Bu sabah konuştuk kendisiyle ama şimdi akşam veya yarın görüşmemizde kendisine bunları yine söyleyeceğim."

"Nasıl NATO'da paydaş ülkeyiz veya omuz omuza vermiş iki ülkeyiz ki bütün silahlar PKK'ya, YPG'ye bunlar gönderiliyor." diye konuşan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu silahlar kime karşı kullanılıyor? Yunanistan'dakileri 'Rusya'ya karşı' dediniz. Peki bizim güneyimizdeki bu terör örgütlerinin inlerine gelen bu silahlar, onlar kime karşı kullanılıyor? Onlar da Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Daha önce de söylediğim gibi yine NATO'da paydaşımız Fransa. Fransa'nın Lafarge... Çimento üretimi yapan fabrikasının yine aynı şekilde Suriye'nin kuzeyindeki fabrikalarında Lafarge'ın yatırımlarıyla mağaralar yapıldı, yerin altında evler kuruldu. Bunları defaatle söylememize rağmen en ufak bir müdahale oldu mu? Olmadı. En önemli kaynaklardan bir tanesi. Yapmadılar. Artık biz bunları tanıyoruz, çok iyi tanıyoruz. Ama bunları da tabii peyderpey gündeme getirmenin gayreti içinde olacağız."

"Gelişmeye göre takviminizi belirlersiniz"

Rusya- Ukrayna Savaşı kaynaklı tahıl krizinin çözümünde "kırmızı hat diplomasisi"nin yürütüldüğü anımsatılarak sözü edilen dörtlü zirve takviminin ve Türkiye'nin sahada operasyonun neresinde olacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Şu anda bazı takvim belirleme çalışmaları olayların gelişmesine göre olur. Olaylar nasıl gelişiyor, bu gelişmeye göre de siz takviminizi belirlersiniz. Olaylar, bazı yerlerde bakıyorsunuz çok su altı gidiyor, ama bazı yerlerde artık su üstüne çıkıyor. Dolayısıyla bu gelişmelere göre de biz Türkiye olarak yol haritamızı anlık veyahut süratle belirler, gerekli müdahalemizi de anında yaparız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız'
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi"ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika
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