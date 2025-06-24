Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, fotoğrafta yan yana yer aldı. - LAHEY
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