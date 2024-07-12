Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile Sohbet Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington DC'de katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. ABD'deki ziyareti sırasında ikili temaslarda bulunan cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderleri Zirvesi'nde NATO ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti. - WASHINGTON