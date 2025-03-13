Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız. Nerede bir zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız"

-"Barışın egemen olması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyoruz"

-"Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını taşımayı ve yükseltmeyi sürdüreceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.