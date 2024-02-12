Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimini Hitler özentisi olmakla suçladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimini Hitler özentisi olmakla suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimini Hitler özentisi olmakla suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor.

12.02.2024 19:32  Güncelleme: 19:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimini Hitler özentisi olmakla suçladı - Son Dakika
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