Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Öğretmen atamaları) "Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır"
-"Turizmde ilk 3 ayı rekorlarla tamamladık. 9 milyonu aşan ziyaretçi ile 9 milyar dolar turizm geliri elde ettik"
-"Bölgemizdeki savaşları ve krizler bizi zorlasa da ekonomi programımızı kararlıkla uyguluyoruz"
-"Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Ancak iş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz"
-"Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanacağız"
-"Seçim döneminde popülizme meyletmedik. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz"
-"Verimliliği artırmak, ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Teknolojik ve stratejik yatırımları teşvik için 300 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık"
-"210 yatırım için ön başvuru yapıldı. Gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda enflasyonun yüksek seyrettiğinin farkındayız"
-"Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. 31, 8 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari denge ise Şubat ayında yıllık 36 milyar dolar fazla verdi"
-"2024 yılı için hedefimizi 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. İlk 3 aylık rakamlara baktığımızda hedeflerimize ilerlediğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim"
- "OVP başarılı bir şekilde çalışıyor. Risk puanımız 700 baz puan seviyesinden 200 baz puan seviyesine geriledi"
-"Geçen yıl 97.1 milyar dolara olan brüt rezervlerimiz, 27 milyar dolar artışla 124.1 milyar dolara çıktı"
-" Dünya Bankası, İslam Bankası ve Asya Altyapı ve Kalınma Bankası ile önümüzdeki dönemde 50 milyar dolara yakın kaynağı kalkınma projelerimizde kullanacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına gidiyor"
- "Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Biz zengin yeraltı kaynaklarına sahip değiliz"
-"Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni keşfetmeye, işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık"
-"Gabar'da günlük 40 bin varili geçti. Yıl sonuna doğru bu rakam 100 bin varile ulaşacak"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
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