Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, önümüzdeki dönemde iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mirziyoyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - İSTANBUL