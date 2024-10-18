Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar\'ı Rahmetle Andı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 3'üncü yılında, Özdemir Bayraktar'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.