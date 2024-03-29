Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de miting düzenledi

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü sandıkları patlatacak mıyız?"

" İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı acaba Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu"

'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun"

"Depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar ve euro oldu ve bunlar bir yere götürülüyor"

"Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini inşallah dönüştürecek tam bir seferberlik anlayışıyla çalışacağız"

İSTANBUL Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "One minute diyerek masumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık" dedi.